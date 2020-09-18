Польша намерена отказаться от производства кошерного мяса и меха из любви к животным

В пятницу парламент Польши принял закон о правах животных, который разозлил производителей мяса и меха.

После многочасовых дебатов, которые начались в четверг утром, при поддержке либеральной оппозиции закон был принят 356 голосами за и 75 против, при этом 18 избранных представителей воздержались. Закон, который также должен получить одобрение Сената, запрещает разведение животных для получения меха – важной отрасли в Польше – и останавливает экспорт халяльного и кошерного мяса. Согласно статистике, Польша является третьим по величине производителем меха после Китая и Дании. Страна также является крупным экспортером кошерного мяса в Израиль и европейские еврейские общины.

«Польские стандарты содержания животных должны быть не ниже, а выше, чем в западных странах», – отметил недавно президент Польши Ярослав Качиньский.

По данным Otwarte Klatki, польской группы по защите прав животных, в Польше насчитывается около 550 ферм, которые держат для получения меха около 5,2 миллиона животных. Этот закон широко критикуется среди заводчиков, чей бизнес приносит ежегодно около 1,6 миллиарда евро.

Польская ассоциация производителей мяса также выразила сожаление по поводу негативного воздействия этого закона на отрасль. В среду фермеры протестовали перед штаб-квартирой главной правящей партии (ПиС), скандируя «Качиньский предал деревню».

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 17.09.20

Самые богатые страны мира уже скупили половину будущих поставок вакцины от коронавируса. / В Уэльсе из-за коронавируса будет заблокировано целое графство. / 29 полицейских в Германии подозревают в симпатии к нацизму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»