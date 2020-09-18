Полтора миллиона англичан угодили под новый карантин

Северо-восточная часть Англии отправлена на карантин из-за коронавируса. Как рассказал в четверг министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, ограничительные меры будут применяться в семи областях, включая города Ньюкасл, Сандерленд и Дарем, и затронут более 1,5 миллиона человек.

Ограничения включают запрет на общение вне семьи, а также обязательное закрытие в 22:00 всех баров, пабов, ресторанов и развлекательных центров.

В общепите будет разрешено только обслуживание за столиками, сидение и стояние в районе барных стоек запрещается.

Меры вступили в силу с утра пятницы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Англии зарегистрировано в общей сложности 326 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.09.20

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