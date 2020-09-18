Из-за пандемии в мире стало на 15 процентов больше детей, живущих в бедности

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа привел к тому, что в мире стало на 15 процентов больше детей, живущих в бедности.

Об этом говорится в совместном отчете, подготовленном экспертами ЮНИСЕФ, Детского фонда Организации Объединенных Наций и некоммерческой организации «Спасите детей».

По подсчетам, с начала года к уже подсчитанным беднякам добавились еще 150 миллионов детей, не имеющих нормального доступа к образованию, жилью, питанию, медицинскому обслуживанию, чистой воде, в результате чего общее число детей, живущих в бедности, в настоящее время составляет почти 1,2 миллиарда.

Отчет основан на данных из почти 80 стран, сообщает CNN.

«Эта пандемия уже вызвала крупнейшую в истории глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере образования, и рост бедности затруднит восполнение потерь наиболее уязвимыми детьми и их семьями», – заявила Ингер Ашинг, генеральный директор организации «Спасите детей».

«Дети, лишенные образования, с большей вероятностью будут принуждены к детскому труду или ранним бракам и на долгие годы окажутся в ловушке цикла бедности. Мы не можем позволить себе позволить целому поколению детей стать жертвами этой пандемии, – отметила Ингер Ашинг. – Национальные правительства и международное сообщество должны действовать, чтобы смягчить удар».

Кроме того, бедность может оказывать значительное влияние на благополучие и безопасность женщин и детей.

«Не следует спешить с мыслью, что только бедные люди сталкиваются с гендерным насилием. Это неоднократно опровергалось. Но что правда, так это то, что женщинам часто недоступны некоторые услуги и рабочие места», – рассказала на виртуальной пресс-конференции д-р Наталья Канем, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения.

«Иногда ситуация становится нестабильной, потому что мы все вместе сидим на карантине, – отметила Канем. – Женщина чаще попадает в стрессовую ситуацию – потому что она может потерять работу, своего партнера, что угодно. Дети тоже могут стать жертвами такой ситуации. Это вызывает беспокойство».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.09.20

Полтора миллиона англичан угодили под новый карантин. / Польша намерена отказаться от производства кошерного мяса и меха из любви к животным. / Самые богатые страны мира уже скупили половину будущих поставок вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»