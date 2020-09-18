Половина переболевших коронавирусом потом страдают стойкой усталостью

Более половины людей, переболевших коронавирусом, страдают после него стойкой усталостью, независимо от того, насколько они были больны. Команда медиков из Ирландии, провела исследование на эту тему. Согласно их данным, из 128 бывших пациентов с Covid-19, 52% респондентов заявили, что они все еще испытывают усталость – даже через 10 недель после клинического выздоровления.

При этом совершено неважно, были ли пациенты госпитализированы, нуждались ли они в кислороде или в интенсивной терапии, – отмечают эксперты из колледжа Святой троицы в Дублине в своем резюме, подготовленном для Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционных заболеваниям.

«Было обнаружено, что усталость возникает независимо от поступления в больницу, в равной степени затрагивая всех», – сообщил доктор Лиам Таунсенд, возглавлявший исследовательскую группу.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 18.09.20

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