В Германии из-за хакерской атаки на больницу умерла пациентка

В университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на IТ-системы больницы умерла пациентка. Неделю назад хакеры блокировали серверы клиники, требуя определенную сумму денег от Университета имени Генриха Гейне, к которому относится медицинское учреждение, сообщает «Евроньюс». Одна из пациенток находилась в критическом состоянии и в такой ситуации не могла оставаться в больнице, ее пришлось перевезти в другую, однако женщина скончалась.

«Не было экстренной помощи, ни спасательных вертолетов. Это был ужасный момент и для нас, и для пациентов», – рассказала главврач университетской больницы Франк Шнайдер.

После того, как полиция установила с хакерами контакт и объяснила, что их действия затронули больницу, злоумышленники предоставили коды для разблокировки серверов. Прокуратура города расследует инцидент как непредумышленное убийство по неосторожности.

«Основываясь на этих событиях, мы предполагаем, что могла произойти ошибка. Возможно, преступники не хотели атаковать университетскую больницу. Вероятно, настоящей целью был университет в Дюссельдорфе», – сообщили представители прокуратуры.

Хакерская атака нанесла огромный вред клинике: компьютеры не работали целую неделю.

В последние месяцы в Германии было совершено несколько хакерских атак на исследовательские и университетские учреждения. Их жертвами стали Гисенский, Кельнский и Рурский университет в Бохуме.

Дюссельдорф, Елена Васильева

Дюссельдорф. Другие новости 18.09.20

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