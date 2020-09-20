Мощный циклон обрушился на Грецию, есть погибшие

Два человека, по предварительным данным, стали жертвами мощного средиземноморского циклона «Янос», который обрушился на Грецию. Ещё двое числятся пропавшими без вести. В Ставросе пожарные спасли мужчину, которого вода «загнала» на крышу автомобиля, сообщает «Евроньюс».

Циклон «Янос» принес с собой сильный ветер и дожди. Огромное количество осадков выпало на островах в Ионическом море, а также в центральной части страны.

В пострадавших от стихии районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение. Вода и грязь проникли в подвалы и на первые этажи домов. С четверга по субботу экстренные службы получили более 2500 звонков с просьбами о помощи. За это время было проведено около 900 операций.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность. Материальный ущерб от циклона еще предстоит оценить.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 18.09.20

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