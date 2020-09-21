Юг Франции затопило мощными ливнями

Два человека числятся пропавшими без вести на юге Франции после мощных ливней и вызванных ими наводнений. Они обрушились на департамент Гар в субботу, национальная метеорологическая служба объявила наивысший уровень опасности, сообщает «Евроньюс».

64-летняя медсестра пропала около реки Эро, когда ехала на вызов. Вторая жертва непогоды – мужчина, который занимался трейлраннингом в местных горах. По данным синоптиков, в некоторых районах департамента за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков. Уровень местной реки Гардон поднялся до отметки в 7 с половиной метров.

«Вчера я не осознавала, что произошло, – говорит Лоранс Гийо, владелица закусочной, пострадавшей от потопа. – Но сегодня, когда я всё это увидела... Спасибо соседям, клиентам и другим коммерсантам, которые проявили солидарность. Мы только-только оправились от эпидемии, а теперь вообще непонятно, как переживём зиму, такое впечатление, что мы все потеряли»...

Серьезный ущерб в результате наводнений нанесен коммунам Андуз, Сен-Жан-дю-Гар, Вальрог. Минувшей ночью сотни местных жителей были эвакуированы из затопленных районов в безопасные места. 650 мобилизованных спасателей выезжали по вызову 45 раз.

В воскресенье вода начала отступать, но спасатели рекомендуют местным жителям при перемещении избегать мостов и низин, не спускаться в подвалы. Пострадавшие районы посетили министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экологических преобразований Барбара Помпили. Они пообещали, что пострадавшие населённые пункты будут объявлены зоной стихийного бедствия.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.09.20

Российская супермодель стала женой наследника богатейшего бизнесмена Европы. / Мощный циклон обрушился на Грецию, есть погибшие. / В Германии из-за хакерской атаки на больницу умерла пациентка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»