В Дюссельдорфе тысячи людей митинговали против коронавируса

Тысячи COVID-диссидентов в Дюссельдорфе вышли акцию протеста. Манифестанты возмущены ограничительными мерами, принимаемыми властями с целью борьбы с распространением коронавируса. Некоторые держали в руках плакат с надписью «Остановите коронавирусное безумие!" В толпе демонстрантов (некоторые пришли с детьми) не удается разглядеть людей в масках, кроме, пожалуй, журналистов, освещавших мероприятие, сообщает «Евроньюс».

Между тем, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти Германии призывают граждан соблюдать санитарные правила. В субботу руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил, что ожидает первой регистрации в стране вакцины от коронавируса в конце 2020-начале 2021 года, сообщает «Евроньюс».

Дюссельдорф, Елена Васильева

Дюссельдорф. Другие новости 21.09.20

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