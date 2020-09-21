В Греции загорелся еще один переполненный лагерь для мигрантов

В Греции в выходные горел еще один лагерь для мигрантов. ЧП случилось на острове Самос. Правда, в отличие от пожара 9 сентября на острове Лесбос, где миграционный лагерь полностью сгорел, на Самосе огонь удалось оперативно остановить.

Как сообщает немецкое агентство DPA, пожар начался в части лагеря, где проживают несовершеннолетние мигранты, прибывшие в Грецию без родителей и родственников. Причина пожара выясняется. Одно из предположений, поджог был устроен намеренно, чтобы лагерь Вати постигла та же участь, что и лагерь Мория на Лесбосе. Напомним, после умышленного поджога территории размещения мигрантов, у 12 тысяч нелегалов появился шанс попасть в ЕС. Первые 1500 человек уже согласилась принять Германия. Остальные пока ожидают решения своей участи в новом построенном для них лагере.

В пожаре на Вати, по словам мэра Гиоргоса Станцоса, сгорело три контейнера, несколько человек надышались дымом.

В Вати, на данный момент, размещены 4500 мигрантов – почти в 10 раз болье его нормы вместимости. В минувшие выходные, к тому же, там подтвердили еще 21 случай заражения коронавирусом.

Отметим, что после пожара в Мории, многие европейские политики начали предсказывать, что сценарий таких пожаров моет повториться в других лагерях для нелегалов – там можно заставить власти ЕС переселить мигрантов на материк или в Западную Европу.

Самос, Елена Васильева

Самос. Другие новости 21.09.20

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