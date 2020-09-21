32 человека арестованы на короновирусных протестах в Лондоне

Полиция Лондона арестовала 32 человека на Трафальгарской площади в минувшее воскресенье – они были участниками коронаворусных протестов против изоляции и вакцинации.

Согласно заявлению столичной полиции, стражи правопорядка на месте происшествия были «встречены вспышками насилия» еще до задержаний. Сами аресты были произведены за беспорядки, нападения на людей и нарушение правил социального дистанцирования.

«Мы остаемся в эпицентре кризиса в области общественного здравоохранения, и, собираясь в большом количестве, – как, например, на сегодняшней акции протеста – мы подвергаем опасности других. Мы посоветовали присутствующим разойтись, но многие отказались это сделать», – отметила суперинтендант полиции Эмма Ричардс в официальном заявлении.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 21.09.20

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