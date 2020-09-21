В швеции нашли новое объяснение высокой смертности от коронавируса – во всем виноват грипп

В Швеции нашли новое объяснение высокой смертности от коронавируса. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что во всём виноват грипп 2019 года.

Швеция находится на 11-м месте вместе с США среди стран с наибольшим количеством смертей от коронавируса на миллион жителей. Об этом говорит недавний отчет Всемирной организации здравоохранения.

Но, по словам главного государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, высокому числу погибших в королевстве может быть простое объяснение: прошлогодний сезонный грипп, сообщает портал «Новости Швеции».

«Если зимой от гриппа умирает много людей, то следующим летом от жары будет умирать меньше людей. В данном случае у нас многие умерли из-за COVID-19. В странах, у которых за последние два, три года была довольно низкая смертность от гриппа, например, в Швеции, наблюдается очень высокая избыточная смертность от COVID-19. И наоборот, в странах, где был высокий уровень смертности от гриппа, например, в Норвегии, в течение последних двух зим, теперь довольно низкая смертность от коронавируса. Такая же тенденция наблюдается в других нескольких странах. Но это может быть не всё объяснение, а лишь его часть», – заявил Андерс Тегнелл.

Бьорн Ульсен, главный врач и профессор инфекционных заболеваний Упсальского университета, частично согласен с теорией Тегнелла.

«В этом есть определённый смысл. Если грипп 2019 года был лёгким, то тогда умерло меньше самых пожилых и ослабленных людей. И именно эти люди стали большинством из тех, кто умер во время наиболее агрессивной фазы пандемии», – говорит Бьорн Ульсен.

С другой стороны, он не думает, что этим объясняется большое количество погибших в Швеции по сравнению с соседними странами.

Стокгольм, Елена Васильева

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