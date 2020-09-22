В Польше во время учений с истребителя F-16 упала деталь и повредила машину гражданского лица

В Польше металлическая деталь, на которой висело учебное оборудование, отцепилась с истребителя F-16 во время полета и упала в густонаселенном районе города Любонь возле Познани. К счастью, никто не пострадал. Однако один из жителей города утверждает, что предмет ударился в его ворота, отскочил и повредил его машину, сообщает портал Onet.pl.

Владелец автомобиля оценил ущерб примерно в тысячу евро – и идентифицировал «виновных» по надписи производителя самолета Lockheed Martin на упавшей детали.

«Это была не часть самолета, а просто часть подвески тренировочного оборудования. Она упала и приземлилась на частной земле», – подтвердила капитан Анна Исселова, представитель ВВС Польши, которым принадлежит истребитель. Инцидент не поставил под угрозу безопасность самолета, который выполнил учебное задание и благополучно вернулся на базу. «Подобное случается нечасто. Это, наверное, первая такая история с нашей базой», – добавила она, отметив, что по делу ведется расследование.

Польская газета «Выборча» напомнила, что присутствие военного аэропорта Кшешина в центре агломерации уже много лет вызывает споры. Местные жители в основном протестуют против шума, производимого истребителями. Призыв перенести базу в другое место остается не услышанным.

«Однако до сих пор не было ситуации, когда военный полет представлял бы прямую опасность для жизни или здоровья населения», – добавила газета.

Кшешины – одна из важнейших баз ВВС Польши, истребители F-16 летают здесь уже 13 лет. В настоящее время там находится 32 машины этого типа. Армия инвестировала большие деньги в модернизацию базы и горда за ее «стратегическое расположение».

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 22.09.20

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