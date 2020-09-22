В Словакии местные жители ловят собак и готовят из них мазь

В Словакии сотни собак убивают, чтобы сделать мазь. Ее продают по всей стране и даже за границу. Жестокий и незаконный бизнес раскрыло местное телевидение Markíza.

«Собачий бизнес» делается в селе Хминианске-Якубованы Прешовского района. Полиция, приехавшая вместе с телевизионной группой на съемки сюжета, нашла на улицах скелеты и останки убитых собак.

Местные жители довольно открыто говорят о собачьих убийцах и утверждают, что из-за них в этом районе стало очень мало собак и их приходится теперь воровать в окрестностях Попрада и Левоча. «Нелегко получить собаку, у которой достаточно жира. Если она тощая, то из нее не сделаешь мазь», – говорят сельчане.

Банка собачьей мази продается по цене от 30 до 50 евро. Сообщается, что помимо Словакии, товар также имеет спрос в Великобритании. «Из одной собаки можно сварить от пяти до шести семилитровых бутылок. Это чистая мазь», – говорит один из сельчан.

Считается, что собачья мазь имеет профилактическое и терапевтическое воздействие на различные проблемы со здоровьем: болезни ЖКТ, дыхательных путей, кожные заболевания. Продавцы указывают, что продукт легко усваивается, обладает антисептическими, иммуностимулирующими эффектами.

В Словакии по поводу убийства собак ведется расследование – за такого рода действия в стане предусмотрено уголовное наказание.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 22.09.20

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