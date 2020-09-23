Европейцев призывают меньше пить и тусовать, а также носить маски

Европа продолжает продвигаться по направлению ужесточения правил поведения во время пандемии коронавирусной инфекции. С грядущего четверга в Англии кабинет министров Британии, к примеру, вводит новые рестрикции. За сутки в Соединенном Королевстве выявлены почти пять тысяч новых заразившихся, сообщает «Евроньюс».

Борис Джонсон заявил, что «борьба с COVID-19 ни в коем случае не окончена. Но я не сомневаюсь, что нас ожидает победа над инфекцией. Но сейчас время быть дисциплинированными и жить общими интересами. Этот дух стоицизма должен нам помочь преодолеть все трудности». Среди новых ограничений: работать предложено, по возможности, дистанционно, на свадьбе – не больше 15 участников, включая брачующихся, стадионы для зрителей останутся недоступны, и, главное – закрытие питейных заведений в 10 вечера и до пяти утра.

В Дании также ограничили время работы баров, предполагая, что поздние посетители под градусом забывают о мерах социального дистанцирования. В связи с этим датчане учатся веселиться на домашних вечеринках.

В Баварии власти тоже призывают к дисциплине, подчеркивая необходимость порядка и жестко перечисляя требования.

Маркус Зёдер, премьер-министр этой федеральной земли, на брифинге заявил без обиняков: «Во-первых, носить маски, во-вторых, меньше пить, в-третьих – ограничить общение».

Италия еще в понедельник ввела для французов, проживающих к семи регионах, в том числе в Париже и на Лазурном берегу, обязательность наличия отрицательного теста.

В случае, если документа нет, анализ можно будет сдать на пунктах погранконтроля, в аэропортах, на вокзалах и на автомагистралях. Иначе в страну французам будет не попасть.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 22.09.20

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