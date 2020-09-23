В Швеции обнаружили одну из старейших могил одомашненной собаки

Шведские археологи обнаружили захоронение собаки, которому около 8 400 лет. Она лежит в яме, свернувшись калачиком. По данным музея Блекинге, это одна из старейших находок могил собак, сделанных в стране, сообщает портал «Швеция сегодня».

По мнению Карла Перссона, руководителя раскопок, тот факт, что собаку похоронили, заставляет чувствовать себя ближе к людям, которые когда-то жили на этом месте – охотникам каменного века.

По словам остеолога Улы Магнелл, захоронение собаки указывает на то, что у охотников каменного века были тесные отношения с некоторыми собаками. Но это относилось не ко всем собакам – на некоторых собачьих костях того времени находят следы, указывающие на то, что тогда люди собак ели.

Собачьи могилы обнаруживались археологами и раньше, но необычность этой находки заключается в том, что она расположена рядом с жилыми домами людей, среди остатков 51 домовой постройки.

В некоторых собачьих могилах уже находили могильные дары, такие как топоры и ножи. Рядом с найденной собакой каменного века есть небольшие кусочки кремня, которые теперь будут изучаться. Их можно было использовать для ножа или топора.

«Есть и другие примеры из тех времён, когда некоторые собаки получали такие же могильные дары, как и люди. Ни одной собаке не нужен топор, но и тогда собака была лучшим другом человека, и те люди считали, что и она должна его получить для посмертной жизни», – говорит Карл Перссон.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 23.09.20

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