Испания вышла на пик смертности от второй волны коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения Испании объявило, что за последние 24 часа от коронавируса умер 241 человек. Как сообщает издание El Pais, это самое большое количество жертв с начала в стране второй волны Covid-19. Во время первой волны наибольшее число погибших за сутки составило 950 человек.

По данным испанских СМИ, за последние 24 часа в стране было выявлено 3 125 случаев заражения. В части Мадрида введен карантин – он затронул почти 1 миллион человек. Без необходимости им запрещено покидать свои дома, а также рекомендовано перейти по возможности на дистанционный труд.

Население, проживающее в заблокированных кварталах, выезд и выход из которых теперь контролирует полиция, уже провели акцию протеста против сегрегации.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 23.09.20

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