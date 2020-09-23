Шон Леннон взял интервью у Пола Маккартни о его отношениях с отцом Джоном

Шон Оно Леннон впервые взял интервью у сэра Пола Маккартни о его отношениях с отцом Джоном.

«Я оглядываюсь на это сейчас как фанат», – говорит сэр Пол о встрече с Ленноном.

«Как мне повезло, что я встретил этого странного парня, который играл музыку, как я, и мы собрались вместе и, черт возьми, мы дополняли друг друга!», цитирует фрагмент интервью ВВC. Оно будет часть специальной программы для английского Radio 2, состоящей из двух частей, в честь 80-летнего юбилея Джона Леннона.

Во время записи сэр Пол также сыграет одну из самых первых песен Леннона-Маккартни – Just Fun.

Данная композиция была написана в то время, когда дуэт прогуливал школу, она никогда официально не записывалась, хотя ее отрывок можно услышать в фильме Битлз «Let It Be».

В разговоре с Шоном сэр Пол признал, что его первые попытки писать с Джоном были «не очень удачными».

«В конце концов, мы начали писать песни немного лучше, а потом получили такое удовольствие от совместного обучения, что это действительно пошло на пользу», – рассказывает Маккартни.

В документальном фильме также будут представлены интервью со сводным братом Шона Джулианом и его крестным отцом сэром Элтоном Джоном.

Глава Радио 2 Хелен Томас отметила: «Джон Леннон – один из самых популярных и любимых музыкантов аудитории Радио 2, поэтому мы очень рады этой первой радиопрограмме Шона, в которой он подробно рассказывает о своем отце вместе со своим брат Джулиан, Поло Маккартни и Элтоном Джоном».

Программы будут доступны для прослушивания 3 и 4 октября, накануне дня рождения Леннона, который отмечается 9 октября.

Напомним, что Леннона застрелили возле своей квартиры в Нью-Йорке в 1980 году. Ранее на этой неделе выяснилось, что его убийца, Марк Чепмен, извинился перед вдовой Леннона, Йоко Оно, на слушаниях по условно-досрочному освобождению в августе.

«Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление», – сказал Чепмен совету по условно-досрочному освобождению в исправительном учреждении Венде в Нью-Йорке.

«Это был крайне эгоистичный поступок. Прошу прощения за боль, которую я причинил ей [Оно]. Я все время думаю об этом». Однако и эта просьба об УДО судом была отклонена.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.09.20

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