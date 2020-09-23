Во Франции от работы в детсаду отстранили тотально татуированного воспитателя

В Эссоне, на севере Франции, академическая инспекция отстранила от работы татуированного воспитателя детского сада. Его внешность оказалась слишком экзотической и родители завалили контролирующие органы с жалобами. «Инспекция больше не хочет, чтобы я ходил в детский сад, чтобы не получать письма с жалобами… Я могу их понять, они хотят, чтобы родители не жаловались на мою внешность», – рассказал отстраненный от работы мужчина по прозвищу «Чумовая толстовка» в интервью BFMTV. Сам он оценивает свою внешность нормально и говорит, что она беспокоит только некоторых. «Моя внешность – проблема для некоторых людей, но их мало, это один родитель из 1000, и они родители детей, которые у меня не учатся», – пояснил он.

С другой стороны, отстраненный от работы воспитатель считает, что его татуировки никоим образом не мешают ему выполнять свои задачи. « С детьми, когдаони перестают удивляться, я хорошо лажу, и они думают, что я самый крутой», – заключил он.

Эссон, Елена Васильева

Эссон. Другие новости 23.09.20

Опасные тенденции: товарооборот между Россией и ЕС беспрецедентно рухнул. / Неизвестные «заминировали» Эйфелеву башню. / У берегов Дании российский фрегат столкнулся с торговым судном. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»