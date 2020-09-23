Стадо коров растоптало учителя

Трагический инцидент произошел в понедельник в британском графстве Северный Йоркшир. Дэвид Кларк, заместитель директора местной школы, был растоптан стадом коров во время прогулки с собакой.
Кларк преподавал в школе в Ричмонде 23 года. В последние годы он также был заместителем директора. Кларк пошел гулять с собакой в понедельник днем, но домой не вернулся, по дороге на него напало стадо коров, растоптав мужчин. Вызванные медработники констатировали смерть, сообщает Daily Mail.
«Это была душа нашей школы. Прирожденный лидер, человек с характером, отличный спортсмен в личной жизни. У него всегда была улыбка, и он был очень популярен среди учеников », – прокомментировала Дженна Поттерова, директор школы, смерть своего коллеги.
«В понедельник днем на место трагедии была вызвана полиция. По прибытии было обнаружено тело мужчины около 50 лет. Несмотря на быструю помощь, спасти его уже не удалось. Сейчас мы оказываем поддержку его близким», – отметили в полиции.
Нападения стада коров не редкость в мире. В июле коровы напали на 57-летнего немецкого туриста во время визита в Австрию, который не соблюдал предупреждающие знаки. Двумя неделями ранее стадо напало на семейную пару из Швейцарии.
Ричмонд, Елена Васильева
Ричмонд. Другие новости 23.09.20
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