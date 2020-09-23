Стадо коров растоптало учителя

Трагический инцидент произошел в понедельник в британском графстве Северный Йоркшир. Дэвид Кларк, заместитель директора местной школы, был растоптан стадом коров во время прогулки с собакой.

Кларк преподавал в школе в Ричмонде 23 года. В последние годы он также был заместителем директора. Кларк пошел гулять с собакой в ​​понедельник днем, но домой не вернулся, по дороге на него напало стадо коров, растоптав мужчин. Вызванные медработники констатировали смерть, сообщает Daily Mail.

«Это была душа нашей школы. Прирожденный лидер, человек с характером, отличный спортсмен в личной жизни. У него всегда была улыбка, и он был очень популярен среди учеников », – прокомментировала Дженна Поттерова, директор школы, смерть своего коллеги.

«В понедельник днем ​​на место трагедии была вызвана полиция. По прибытии было обнаружено тело мужчины около 50 лет. Несмотря на быструю помощь, спасти его уже не удалось. Сейчас мы оказываем поддержку его близким», – отметили в полиции.

Нападения стада коров не редкость в мире. В июле коровы напали на 57-летнего немецкого туриста во время визита в Австрию, который не соблюдал предупреждающие знаки. Двумя неделями ранее стадо напало на семейную пару из Швейцарии.

Ричмонд, Елена Васильева

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