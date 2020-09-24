Великобритании снова не хватает тестов на коронавирус

В Великобритании на фоне роста числа новых заражений коронавирусом не хватает тестов для всех заболевших. Как сообщает «Евроньюс», некоторые британцы с ковидными признаками не могут ни оперативно пройти скрининг, ни записаться на него. Власть признаёт некие оперативные проблемы с тестами и обещает их решить в ближайшее время.

Лейборист Джон Эшворт, теневой министр здравоохранения: «Мы предупреждали об этом правительство консерваторов. Ведь 8 миллионов детей возвращаются в школы, и столько людей возращаются на работу».

Эшворт призывает власти принять срочные меры, чтобы избежать второй волны заражений: «Наше правительство должно действовать лучше. В первый раз мы совершили огромные ошибки, и теперь мы столкнулись со второй волной. Мы не хотим второй волны министерских ошибок».

Правящий кабинет Бориса Джонсона обещает увеличить возможность сдачи тестов до полумиллиона в день к концу октября.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.09.20

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