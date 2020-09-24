Глава МИД Германии и министр экономики ушли на карантин из-за коронавируса

Два министра ФРГ ушли на самоизоляцию из-за коронавируса. Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что поместил себя в карантин после того, как у одного из его телохранителей оказался положительный результат на коронавирус, что вынудило Мааса отменить запланированную поездку в Иорданию, сообщает CNN.

Вслед за ним в самоизоляцию отправился министр экономики Германии Петер Альтмайер. Накануне вечером чиновник написал в Twitter, что он останется дома после того, как встретится с «сотрудником министра ЕС, присутствующим в Торговом совете в Берлине, у которого оказался положительный результат на корону. В качестве меры предосторожности я поместил себя на домашний карантин. В пятницу у меня был отрицательный результат, у меня все хорошо».

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии увеличилось за последние сутки на 2143 до 278 070 человек, сообщает институт Роберта Коха.

Число погибших увеличилось на 19 до 9 428 человек.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 24.09.20

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