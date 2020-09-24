Нобелевский комитет существенно увеличил размер премии

Нобелевский комитет принял решение увеличить сумму премии с 9 до 10 миллионов шведских крон (958 800 евро) уже в этом году.

В 2012 году в рамках программы экономии размер премии был снижен с 10 миллионов крон до 8 миллионов, а в 2017 году её снова увеличили до 9 миллионов крон.

«Важно, чтобы награждённые получили значительно большую сумму. Такое решение было принято потому что у нас есть стабильная связь между затратами и капиталом. И это соотношение теперь совершенно иное, чем раньше. По сути, это отражает наше желание постепенно увеличивать размер премии», – цитирует председателя Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен портал «Новости Швеции»

В начале недели Нобелевский фонд объявил, что в этом году из-за пандемии будет отменено традиционное награждение в Концертном зале в Стокгольме. Вместо этого запланирована телевизионная церемония награждения, в которой примут участие победители из своих стран в онлайн-режиме.

Стокгольм, Елена Васильева

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