Женщина получила три года за нарушение коронавирусного карантина

В четверг районный суд в Нови- Йичине приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказание в виде четырех лет 32-летнюю женщину. Она нарушила правила карантина из-за коронавируса.

Как сообщает Чешское телевидение, обвиняемая, которая должна была по предписанию врачей находиться в изоляции 14 дней, поехала на такси в больницу, чтобы забрать свою мать. Кроме того, она посещала магазин. Полиция пришла за женщиной после того, как на нее подали жалобу соседи.

Это первое в Моравскосилезском крае подобное дело, дошедшее до суда, сообщает сайт novinky.cz.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 25.09.20

В Париже задержаны двое мужчин, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. / Грета Тунберг присоединилась к акции протеста у парламента Швеции. / В Париже неизвестный ранил ножом несколько человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»