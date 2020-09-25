В Лондоне мужчина застрелил дежурного полицейского

В Лондоне на участке застрелили дежурного полицейского.
Стрельба произошла рано утром в пятницу в отделении в боро Кройдон на юге Лондона. 23-летний мужчина, находившийся под стражей, стрелял в сотрудника полиции. Спасатели доставили раненого в тяжелом состоянии в больницу, но мужчина скончался.
В настоящее время преступник также находится в больнице – в ходе задержания он получил огнестрельные ранения. Его состояние оценивается как критическое.
Лондонская полиция не сообщает о мотивах преступления, уточняя только, что злоумышленник стрелял в полицейского не из табельного оружия.
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 24.09.20
Лицевые щитки никак не препятствуют распространению коронавируса. / Нобелевский комитет существенно увеличил размер премии. / Пятая часть жителей Британии могут отказаться добровольно вакцинироваться от Covid-19. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube