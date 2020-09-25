В Марселе идет акция протеста против закрытия баров и ресторанов

Несколько сотен демонстрантов собрались в пятницу утром, 25 сентября, перед арбитражным судом Марселя, чтобы выразить протест против закрытия баров и ресторанов, предписанного правительством в попытке сдержать эпидемию Covid-19.

«Чаша терпения полна. Лично мне больше не нужна помощь, кроме того, чтобы мне разрешили работать», – заявил Патрик Лабуррасс, ресторатор в Экс-ан-Провансе.

Выступая в мегафон перед толпой, глава Союза торговых и промышленных предприятий Буш-дю-Рон Бернар Марти вновь заявил о решительном неприятии своим профсоюзом объявленных ограничений.

Марсельские предприниматели бунтуют со среды, когда правительство объявило о строгих мерах, которые отнесли метрополию Экс-Марсель-Прованс к зоне «максимальной готовности» к чрезвычайно ситуации в области здравоохранения. В частности, они предусматривают закрытие с субботы баров и ресторанов.

Профсоюз работодателей Буш-дю-Рон в опубликованном в пятницу пресс-релизе осудил новые меры и выразил возмущение тем, что остальная часть страны рассматривает метрополию Экс-Марсель-Прованс как «нашкодившего ученика». Бизнес просит правительство дать возможность работать дальше, сообщает газета «Фигаро».

В городах региона также звучат призывы к населению «мирно сопротивляться» действиям правительства – в частности, приходить в бары и рестораны, занимать места и мешать их закрытию на карантин.

Марсель, Елена Васильева

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