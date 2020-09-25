Госпитализирован король Норвегии

83-летний король Норвегии Харальд V был госпитализирован рано утром в пятницу, сообщили в королевском дворце, не сообщая подробностей о причинах госпитализации.

На троне Харальд провел более 29 лет

«Король…находится в отпуске по болезни, а 47-летний наследный принц Хокон выполняет свои служебные обязанности», – говорится в кратком заявлении дворца.

Из-за хрупкого здоровья своего отца (последний раз он был госпитализирован в январе текущего года) принц Хокон осуществляет королевские полномочия с конца 2019 года.

Король Харальд в последние годы сильно болеет, но до сих пор отказывается отречься от престола. Его прооперировали в 2003 году по поводу рака мочевого пузыря, а в 2005 году ему сделали еще одну операцию из-за проблем с сердечным клапаном.

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 25.09.20

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