Французским отцам будут давать обязательный декретный отпуск в 28 дней

Правительство Франции анонсировало продление срока отпуска по уходу за ребёнком для отцов. С начала следующего года он увеличивается с 14 до 28 дней (включая три дня отпускных после родов). «Две недели – это недостаточно, об этом говорили все. Это проявление неравноправия», – объяснил такое решение президент Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что семь дней родительского отпуска будут обязательными, сообщает «Евроньюс».

По закону, сейчас отцы во Франции могут за месяц предупредить работодателя о своём желании взять отпуск по уходу за ребёнком в первые полгода жизни малыша и отказать нельзя. Во время отпуска отцу полагаются такие же социальные выплаты от государственных служб, как и матери, – в целом они должны соответствовать среднему уровню зарплаты за последние три месяца.

На увеличении родительского отпуска для отцов настаивали общественные организации. Они ссылались на опыт других европейских стран, прежде всего Норвегии, где родители имеют право на три недели совместного отпуска после рождения ребёнка, затем каждый может взять ещё по 15 недель отдельно и 16 недель вместе. В Швеции отпуск по уходу за ребёнком может длиться до 480 дней, в это время родителям платят 80% зарплаты.

Хотя французское законодательство в этом плане ещё существенно отстаёт от норм в некоторых других странах, активисты приветствовали решение правительства как важный шаг вперёд. Так об этом отзывается, в частности, автор популярного блога Papa Plume Александр Марсель:

«Мы просили хотя бы месяц родительского отпуска и нас услышали. Это важный первый камень, первый кирпич в здании отцовства и родительства, первая победа, но мы хотели бы большего. Мы бы хотели двигаться к девяти неделям отпуска в первую тысячу дней жизни ребёнка, как рекомендует Еврокомиссия.

Это так важно для борьбы с неравенством между мужчинами и женщинами, с послеродовой депрессией, за равноправие и справедливость. Это важно для общего благополучия, благополучия родителей, благополучия детей, для создания связи с родителями в первые дни жизни. Чем дольше будет отпуск, тем лучше это будет для общества».

В «Ассоциации родителей и феминисток» настаивают, что принятых мер недостаточно, сообщает «Евроньюс». «Сама по себе эта мера не перевернёт мир, тем не менее, это один из целого комплекса решений, необходимых для движения к профессиональному равенству и здоровой политике в отношении детей, а также для борьбы с сексизмом», – объясняет представительница организации Надеж Дази. По её словам, у отцов должно быть право на такой же отпуск по уходу за ребёнком, как и у матерей.

Париж, Елена Васильева

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