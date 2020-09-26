Полиция разогнала акцию протеста в Лондоне – люди не носили масок и не соблюдали дистанцию

Полиция Лондона разогнала в субботу акцию протеста на Трафальгарской площади. Несколько тысяч человек вышли, чтобы выразить свое несогласие с ужесточением мер, связанных с эпидемией коронавируса.

Фотографии с акции «Мы не согласны» показали, что у большинства людей не было масок и они не соблюдали требование держаться на расстоянии друг от друга. Поэтому полиция разогнала митингующих, применив дубинки и водомёты. В результате последовавших столкновений, по данным The Guardian, трое протестующих и полицейский обратились за медпомощью.

Участники акции протеста выражали свое раздражение по поводу дальнейшего ужесточения мер по борьбе с коронавирусом со стороны британского правительства. На этой неделе в связи с ростом заболеваемости в Британии были сокращены часы работы баров и ресторанов, ужесточены требования к ношению масок и увеличены штрафы за несоблюдение санииарно-гигиенических правил.

Отметим, что неделю назад на Трафальгарской площади тоже проходила акция протеста против коронавирусных мер. Было задержано 32 человека.

В Великобритании от COVID-19 умерло более 42000 человек, что является самым высоким показателем в европейских странах. В последние недели данные о ежедневном увеличении числа инфицированных быстро увеличиваются.

Меры ужесточаются в зависимости от ситуации и к понедельнику затронут четверть населения 66-миллионной страны.

В пятницу правительство включило девять миллионов Лондона в группу риска, где могут быть объявлены более строгие карантинные меры в случае осложнения ситуации.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 26.09.20

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