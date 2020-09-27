Чехи устроили акцию протеста против коронавирусных ограничений

В Праге сегодня прошла акция протеста против коронавирусных мер, внедряемых правительством страны. Возмущенные происходящим чехи встретились на Palackého náměstí в Праге в воскресенье днем. Несколько сотен человек также успели дойти до здания Минздрава.

Протестующие принесли чешские флаги, транспаранты с лозунгами, связанными с правительственными мерами или вакцинацией против Соvid-19, сообщает портал novinky.cz.

Прибывшая на место сбора ковид-диссидентов чешская полиция проверила соблюдение ан икоронаврусных мер и не найдя нарушений, никого не задержала.

Напомним, накануне ковид-диссиденты устроили многотысячную акцию протеста в Лондоне. Произошли стычки с полицией на фоне несоблюдения масляного режима и дистанции. Было задержано более трёх десятков человек. Для разгона акции полиция применяла водомёты и дубинки.

Прага, Елена Васильева

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