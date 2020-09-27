В Париже рестораторы, бармены и гостиничный бизнес вышли протестовать

Несколько десятков рестораторов, владельцев баров и ночных клубов, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса собрались в воскресенье перед Домом инвалидов в Париже, чтобы выразить протест против ужесточения мер в области здравоохранения, затрагивающих их заведения. «Я пришел, чтобы выразить свой гнев, мы не должны быть регулируемой переменной» , – сказал AFP Ален Фонтен, владелец парижского ресторана Le Mesturet, который пришел со своей семьей, чтобы показать, что выживание сектора находится под угрозой.

« Было время подготовиться за 6 месяцев (...). Что мы будем делать, если не найдем вакцины? Это бесконечная история», – добавил он. Правительство в четверг ужесточило меры, принятые для борьбы с эпидемией коронавируса, в одиннадцати крупных городах Франции, включая Париж, где бары закрываются в 22:00 с понедельника.

Рестораны, в которых не подают алкоголь без еды, не пострадают, заявили в префектуре, но в воскресенье многие протестующие опасались, что эти правила – всего лишь шаг до более широкого закрытия. «Мы не понимаем, как население может чувствовать себя более безопасно в переполненном метро, ​​чем в наших заведениях, и почему вирус в 21:59 безвреден, а в 22:01 уже всех убьет», – негодуют рестораторы и бармены.

Напомним, что пока самая сложная ситуация во Франции фиксируется в Марселе. Из-за плохой эпидемиологической обстановки бары и рестораны будут полностью закрыты с полуночи воскресенья. Сотни демонстрантов собрались в пятницу перед арбитражным судом Марселя, чтобы выразить протест против этой меры.

Париж, Елена Васильева

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