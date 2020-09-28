В Италии 14-месячная девочка впала в кому из-за марихуаны

14-месячная девочка попала в кому в городе Павия в Ломбардии.

Как сообщает агентство ansa.it, в течение нескольких дней ребенок чувствовал себя плохо, затем ее родители, живущие в Ломеллине, увидели, как она погрузилась в еще более глубокий сон, и отвезли ее на педиатрическое отделение в Сан-Маттео, а там ребенок уже впал в кому.

Врачи провели всестороннее обследование ребенка и обнаружили следы марихуаны в моче. По данному поводу было сообщено в полицию, было начато расследование для установления виновных. Наиболее вероятная на данный момент гипотеза заключается в том, что девочка подобрала небольшое количество каннабиса, оставленное ее родителями на столе, или упавшее на пол. Ребенок съел наркотик, в результате чего впал в кому.

После оказанной медпомощи девочка вышла из коматозного состояния и после выписки из больницы была помещена под наблюдение в социальный центр по решению суда Милана.

Павия, Елена Васильева

Павия. Другие новости 27.09.20

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