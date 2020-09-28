В Мадриде горилла напала на сотрудницу зоопарка и сломала ей обе руки

В воскресенье, 27 сентября, горилла в мадридском зоопарке напала на сотрудницу. Женщина пришла в вольеру, чтобы почистить ее и накормить примата. В результате инцидента у женщины оказались сломаны обе руки и серьезно травмирована голова.

46-летняя служащая зоопарка выполняла ежедневные утренние дела в помещении, защищенном тройной дверью, когда она столкнулась лицом к лицу с Малабо, 29-летним самцом гориллы, говорится в заявлении Мадридского зоопарка. «Бригаде зоопарка удалось оттащить животное, а позже бригада ветеринаров обезболила его дротиком с транквилизатором. Животное доставили в вольеру, где оно успокоилось», – добавили в зоопарке.

Полиция и зоопарк пытаются выяснить, как обезьяна попала на охраняемую территорию. Пострадавшая, проработавшая в зоопарке 19 лет, была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии, говорится в Твитере службы экстренной помощи. О причинах агрессии гориллы пока ничего выяснить не удается, однако в зоопарке отмечают, что Малабо с рождения знаком с обслуживающим персоналом и никогда вопросов к нему не возникало.

Мадрид, Елена Васильева

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