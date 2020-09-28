SPIEGEL: Меркель тайно посетила Навального в госпитале Шарите

Берлин, Сентябрь 28 (Новый День, Елена Васильева) –

Дело Навального демонстрирует все новые и новые элементы политического триллера. Как пишет сегодня популярная немецкая газета SPIEGEL, канцлер Меркель тайно посетила российского оппозиционного политика в больнице Шарите.

По данным немецкого издания, необычным жестом канцлер Ангела Меркель подчеркнула солидарность правительства страны с Алексеем Навальным.

«Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предан Навальному и не готов оставить дело до конца. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», – считают авторы «Шпигель».

Москва пока отрицает свою причастность к покушению на убийство в конце августа, пишет газета: место этого лояльные государству СМИ, а также представители министерств постоянно распространяют новые теории о нападении на Навального. Иногда доходит даже до того, что высказываются предположения, будто Навального отравили не на российской земле, а в Германии. «Президент Владимир Путин лично участвовал в подобных домыслах», – утверждает автор статьи.

По данным газеты, вскоре после первых сообщений о том, что Навальному стало плохо в самолете по пути в Москву, Меркель лично провела кампанию по доставке оппозиционера в Берлин для лечения. Сейчас ему намного лучше, он даже смог покинуть Шарите на прошлой неделе, но все еще получает медицинскую помощь, уточняет «Шпигель».

Однако врачи пока не знают, пострадает ли он от отравления в долгосрочной перспективе. После приезда в Берлин Меркель ежедневно информировали о состоянии Навального и о том, как продвигаются врачи, сообщает «Шпигель».

В политическом плане дело Навального представляется весьма взрывоопасным, считает «Шпигель».

Во-первых, специальная лаборатория Бундесвера на основе образцов крови и мочи обнаружила, что Навальный был отравлен нейротоксином «Новичок».

Канцелярия также попросила специальные лаборатории во Франции и Швеции исследовать образцы Навального на наличие следов яда. Передав их другим лабораториям, Берлин хотел подстраховаться.

Для правительства Германии использование запрещенного во всем мире нейротоксина является явным признаком того, что за заговором убийства оппозиционера стоят российские государственные органы. Поскольку яд очень сложно изготовить и использовать, эксперты считают, что возможные преступники – явно не из обычной криминальной среды. На мысль о том, что Нвальный был отравлен «Новичком», «Шпигель» наводит и то обстоятельство, что во время командировки в Томск Навальный находился под контролем ФСБ.

Далее «Шпигель» в своей статье разворачивает роль Путина в истории с болезнью Навального. «Однако сам президент России участвовал в довольно запутанных предположениях о ходе преступления. Говорят, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин высказал версию о самоотравлении. Согласно отчету Le Monde, Путин сказал Макрону, что Навальный мог самостоятельно принять нейротоксин «Новичок», – пишет немецкое издание.

После переговоров между Путиным и Макроном, состоявшихся две недели назад, российское посольство в Берлине заявило, что Путин категорически отверг обвинения Германии в адрес его правительства.

Изначально ЕС хотел обсудить возможные карательные меры в отношении России на встрече глав государств и правительств , но мини-саммит, запланированный на конец прошлой недели, был спонтанно отменен, поскольку президент Совета ЕС Шарль Мишель был вынужден поместить на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Однако эта неделя может стать решающей для дальнейших действий ЕС, а также США, пишет «Шпигель». Берлин, например, посвятил в дело Навального Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты взяли у Навального свои образцы.

Результаты расследования ОЗХО ожидаются на этой неделе. Госсекретарь США Майк Помпео уже объявил, что США также введут карательные меры против России, если ОЗХО подтвердил версию об отравлении Навального «Новичком».

«В этом случае Германия рассчитывает на согласованные действия ЕС. В прошлом, например, когда был отравлен российский двойной агент Скрипаль, российских дипломатов высылали из ЕС и США в рамках карательной акции. Сейчас в Германии обсуждают в качестве наказания для России остановку реализации совместного проекта «Северный поток – 2», – пишет «Шпигель».

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