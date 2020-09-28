Коронавирус обнаружен на борту круизного лайнера, вернувшегося в Грецию

Более десяти членов экипажа первого круизного лайнера, пришвартовавшегося в Греции с момента завершения локдауна, дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник береговая охрана Греции, сообщает газета «Фигаро».

Лайнер «Mein Schiff 6», плавающий под мальтийским флагом и работающий на немецкого туристического гиганта TUI, был пришвартован в понедельник утром возле кикладского острова Милос, уточняет AFP. На его борту находится 922 пассажира и 666 членов экипажа. Полторы сотни членов экипажа прошли тестирование, выявлено 12 положительных результатов.

«Люди с положительным тестом были изолированы на борту, и мы ждем указаний от Агентства общественного здравоохранения относительно того, куда теперь должен идти корабль», – сообщили в береговой охране.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 28.09.20

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