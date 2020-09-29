В Румынии на муниципальных выборах главой деревни стал покойник

Жители деревни Девеселу на юго-западе Румынии переизбрали на муниципальных выборах, прошедших в воскресенье, главой населенно пункта человека, который умер две недели назад из-за осложнений ковида. По данным Reuters, избиратели говорили, что он хорошо выполнял свою работу и заслуживает посмертной победы.

В видео, опубликованном в социальных сетях, десятки сельских жителей пошли к могиле мэра социал-демократа Иона Алимана, чтобы зажечь свечи после голосования в воскресенье вечером. «Это твоя победа. Мы знаем, что вы будете гордиться нами. Покойся с миром», – говорили местные жители у могилы.

Алиман посмертно был избран на третий срок. Согласно официальным результатам выборов, в деревне Девеселу, в которой проживает около 3000 жителей, он получил 64 процента голосов. «Он соблюдал все законы, я не думаю, что мы когда-либо снова увидим такого мэра», – говорили местные жители.

Бывший румынский морской офицер скончался 17 сентября в больнице в Бухаресте в возрасте 57 лет. Его имя уже было напечатано в бюллетенях и не могло быть удалено, поясняют румынские власти. Однако теперь деревню Девеселу ждут новые выборы – населенному пункту все-таки нужен живой глава.

Это не первый случай, когда покойник побеждает в выборах в Румынии. В 2008 году жители деревни на востоке страны также намеренно переизбрали главу, который умер вскоре после начала голосования.

Бухарест, Елена Васильева

Бухарест. Другие новости 29.09.20

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