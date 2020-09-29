Иран в случае введения новых санкций пригрозил перестать бороться с наркотрафиком из Афгана

Власти Ирана предупреждают, что новые санкции против страны могут обернуться ростом притока наркотиков в Европу: Исламская республика граничит с Афганистаном – крупнейшим в мире производителем зелья. Пока что иранские спецслужбы стараются ставить надёжный заслон. По данным ООН, за последние 30 лет четверть конфискованных во всём мире героина и морфина и три четверти опиума были перехвачены именно в Иране, сообщает «Евроньюс».

Но в Тегеране заявляют, что международное давление может ослабить решимость и желание служить барьером на пути афганского наркотрафика.

«Использовал бы Иран возможность открыть дорогу наркотикам в Европу, если бы хотел? При необходимости, да. Нормы ислама не позволяют нам этого делать, верховный лидер против такого. Но в случае изменения ситуации это может произойти, не сомневайтесь!" – цитирует Фадахоссейна Малеки, представителя комитета национальной безопасности парламента Ирана «Евроньюс».

Сейчас около 30% афганских наркотиков поступают в Европу через Иран. В самой Исламской республике почти три миллиона человек принимают наркотики регулярно, и полтора миллиона – время от времени.

Учитывая глобальное давление на Иран из-за американских санкций, многие в Иране считают, что остались одни на фронте борьбы с наркоторговлей и не знают, как долго смогут продержаться в таких условиях – резюмирует «Евроньюс».

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 29.09.20

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