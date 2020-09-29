В Германии могут обязать вести реестры гостей семейных торжеств

Рост числа инфекций «нас очень беспокоит», – так выразился, комментируя вторую волну ковида в Германии, официальный представитель канцлера Меркель Штеффен Зайберт.

Сама г-жа Меркель должна сегодня встретиться с лидерами федеральных земель Германии, чтобы обсудить какие еще меры необходимо предпринять, чтобы вирус не так быстро распространялся по стране.

Напомним, что сейчас в Германии ежедневно регистрируется более 1000 случаев инфицирования. Однако в офисе канцлера прогнозируют, что если ничего не предпринять, в ближайшее время данный показатель вырастет 10 раз.

Офис канцлера особо отмечает, что одной из главных проблем Германии являются семейные торжества с большим количеством участников. В связи с этим рассматриваются варианты по сокращению количества многолюдных встреч, а также ведение реестров приглашенных лиц, чтобы в случае возникновения очага инфекции иметь возможность отследить всех контактных.

По данным института Роберта Коха, всего за пандемию коронавируса в Германии было инфицировано 285332 человека, 9460 человек умерли.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 29.09.20

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