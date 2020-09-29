Во Франции постепенно запретят цирки, а также разведение дельфинов, касаток и норок в неволе

Во Франции в будущем будут запрещены бродячие цирки.

Ряд мер, направленных на защиту прав животных, озвучила министр по экологическим вопросам Пятой республики Барбара Помпили.

По ее словам, представления с участием диких животных в передвижных цирках будут постепенно запрещены, также под запрет попадут воспроизводство покупка новых касаток и дельфинов в трех дельфинариях страны, сообщила г-жа Помпили, которую цитирует газета «Фигаро».

Министр, представившая ряд мер по «благополучию диких животных в неволе», также объявила о прекращении разведения американской норки ради меха, отметив, что у французов меняется отношение к представителям дикого животного мира. Натуральный мех в современном обществе также становится не модным из-за негуманного метода его добычи.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 29.09.20

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