Пакистанца, напавшего с ножом на двух человек в Париже, обвинили в терроризме

Против 25-летнего пакистанца, который в минувшую пятницу в Париже серьезно ранил ножом у бывшей редакцией сатирического журнала Charlie Hebdo двух человек, выдвинуты обвинения. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Национальную контртеррористическую прокуратуру.

После четырех дней содержания под стражей пакистанец Захир Хасан Махмуд предстал перед следственным судьей, который обвинил его в покушении на убийство с террористической подоплекой и в преступном сговоре. Мужчина остается под стражей.

Во вторник прокуратура объявила, что пакистанец во Франции действовал под вымышленным именем. Он называл себя Хасан Али, уменьшил свой возраст и после приезда во Францию ​​в 2018 году использовал социальные льготы, предоставляемые несовершеннолетним. Прокурор также сообщил, что пакистанец хотел поджечь редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Он был уверен, что она все еще располагается по старому адресу, хотя после теракта редакция после теракта съехала и теперь находится под особой охраной в секретном месте, сообщает газета «Фигаро».

Помимо Хасана Махмуда, полиция задержала десять человек – их подозревают в сообщничестве. В том числе речь идет о нескольких соседях по комнате Захира Хасана Махмуда и его брата. Но все они уже из-под стражи освобождены, сообщает AFP.

Париж, Елена Васильева

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