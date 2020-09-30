Больше 25 не собираться – в Германии усилили меры по борьбе с ковидом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, после встречи с премьер-министрами 16 федеральных земель, объявила о новых мерах по борьбе с распространением инфекции в стране. В частности, в мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях, смогут участвовать не более 25 человек. На открытом воздухе – максимум 50. Обязательным станет и регулярное проветривание помещений. Каждая из земель сможет корректировать правила на свое усмотрение в зависимости от ситуации, сообщает «Евроньюс».

«Нам необходимо действовать на региональном уровне конкретно и целенаправленно, чтобы всеми возможными средствами избежать еще одного общенационального карантина», – отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 30.09.20

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