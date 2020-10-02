В Бельгии по решению суда появилась новая принцесса

В Бельгии появилась новая принцесса. 1 октября 2020 года ей официально стала Дельфина Боэль, внебрачная дочь бывшего короля Альберта II.

Только в январе этого года бывший монарх признал, что является биологическим отцом Боэль. Теперь Апелляционный суд Брюсселя постановил, что женщина носит титул бельгийской принцессы, сообщает агенство RTBF.

В будущем Боэль будет использовать фамилию своего биологического отца, происходящего из немецкой династии Саксония-Кобург-Гота. Поэтому она будет именоваться Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha. Оба ее ребенка: Жозефина и Оскар, будут иметь титулы принцессы и принца. Перед именами будет стоять аббревиатура SAR, т.е. Его или Ее Королевское Высочество.

По словам адвоката, Боэль довольна решением суда, «завершившим длительный судебный процесс, который был особенно болезненным для нее и ее семьи». «Победа в суде никогда не заменит отцовской любви, но она дает ощущение, что справедливость восторжествовала», – добавил Марк Уиттендаэле.

В 2013 года г-жа Боэль подала в суд на бывшего короля Бельгии Альберта II. Ранее она пыталась добиться признания отцовства по договоренности, но безуспешно.

Женщина с самого начала утверждала, что ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лоншам, имела роман с королем в 1960-1970-х годах и родила от него. Альберт был женат с конца 1950-х годов, и его жена Паола родила троих детей в 1960, 1962 и 1963 годах.

Альберт II стал королем в 1993 году после смерти своего старшего брата Бодуэна I. В 2013 году он отрекся от престола в пользу своего старшего сына Филиппа. Альберт долгое время отрицал, что Боэль была его внебрачной дочерью. Однако в мае прошлого года он прошел тест на отцовство по решению суда. В противном случае ему угрожали штрафом в размере 5 000 евро в день, и платить их нужно было до тех пор, пока не будет сделан тест ДНК. В январе этого года бывший король под давлением доказательств признал, что он был биологическим отцом Боэль.

Бельгийские СМИ предупреждают, что новая принцесса не получит места в очереди на престол в качестве внебрачной дочери короля после смерти Альберта II. Но она может претендовать на наследство из личного имущества отца. Адвокаты Боэль, между тем, во время длительного судебного процесса утверждали, что их клиентка судится с королем из-за денег, поскольку Жак Бёль, который вырастил ее как отец, был богатым промышленником.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 02.10.20

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