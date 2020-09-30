Полиция объяснила «мощный взрыв» в Париже пролетом сверхзвукового истребителя (ВИДЕО)

СМИ сообщили о мощном взрыве в Париже. Громкий хлопок, который горожане приняли за звук взрыва, был слышен во всем городе и пригороде французской столицы. Многие жители Парижа начали звонить в службу спасения. Звук сильного хлопка запечатлен на видео с трансляции матча Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по реакции одного из теннисистов, произошедшее немного ошеломило его, спортсмен вздрогнул от неожиданности.

Позже полиция заявила, что никакого взрыва в Париже не было, а источником громкого звука, который люди приняли за взрыв, стал пролетевший над городом истребитель – самолет преодолел звуковой барьер. Правоохранители попросили горожан на загромождать линии экстренной помощи, говорится в сообщении полиции в твиттере.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 30.09.20

Половина сотрудников и опекунов домов престарелых пострадали от тревожного состояния или посттравматического стрессового расстройства из-за ковида. / Больше 25 не собираться – в Германии усилили меры по борьбе с ковидом. / Пакистанца, напавшего с ножом на двух человек в Париже, обвинили в терроризме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»