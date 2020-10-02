В Париже после выходных могут закрыть все пабы и бары

Французской столице грозит закрытие с понедельника всех пабов и баров. Министр здравоохранения Оливье Веран предупредил, что примет эту меру, если ситуация с Сovid-19 во французской столице не улучшится в течение выходных.

«Мы должны предвидеть такую ​​возможность», – сказал Веран на еженедельной пресс-конференции, посвященной развитию пандемии в стране. Он добавил, что власти будут внимательно следить за распространением коронавирусной инфекции в Париже в течение следующих 48 часов.

Министр отметил, что немногие районы страны избежали быстрого распространения вируса и что повышенная опасность уже была объявлена ​​в нескольких городах. По его словам, в Лилле, Лионе, Гренобле, Тулузе и других городах вирус распространяется слишком быстро.

Напротив, в Марселе, который уже вошел в число мест с самой высокой угрозой заражения, и где, несмотря на протесты, объекты общепита и гостиницы закрыты, ситуация немного улучшилась, равно как и в Бордо и Ницце.

Веран добавил, что от инфекции больше всего страдают две группы людей: молодые и здоровые люди, которые не осознают, что они инфицированы, потому что у них нет симптомов, и люди, которые серьезно больны и подвержены риску летального исхода и тяжелых осложнений. Трое из десяти пациентов в отделении интенсивной терапии моложе 65 лет.

За последние 24 часа во Франции регистрировалось 13 970 новых случаев заражения в день по сравнению с 12 845 днем ​​ранее.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.10.20

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