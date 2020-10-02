Германия возвращается к весенним показателям заболеваемости коорнавирусом

В Германии установился устойчивый тренд на рост коронавирусных больных. Как сообщает национальный институт Роберта Коха, сегодня страна достигла апрельских пиков с показателем выявляемости в 2673 новых заражения за 24 часа. Как сообщает DPA, по сравнению с предыдущей неделей также растет число серьезных случаев заболевания пациентов с Covid-19, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии.

На данный момент в реанимации находятся 362 пациента, из которых 193 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В период с конца марта по начало апреля пик заболеваемости в Германии составил 6000 новых случаев инфицирования за один день. Всего в Германии зарегистрировано 294 395 случаев коронавируса и 9 508 смертей от его последствий.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.10.20

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