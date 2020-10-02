Швеция меняет политику по отношению к мигрантам

Швеция, страна с одной из самых либеральных политик предоставления убежища, резко меняет свое отношение к мигрантам. Она декларирует, что окажет материальную помощь Греции, но не примет беженцев из сгоревшего лагеря Мория или других греческих островов. Таким образом, страна пополнила ряды Австрии и стран Вышеградской четверки, которые отказываются принимать мигрантов, пишет еженедельник Focus.

Неясно, касается ли изменение курса политики предоставления убежища только проблеме размещения 12 500 человек из сгоревшего греческого лагеря Мория или Швеция вообще меняет свой подход к миграции.

В 2015 году в Швеции было подано более 160 000 заявлений о предоставлении убежища, что является самым высоким показателем на душу населения в Европе. Швеция, наряду с Германией, была одним из самых популярных направлений для беженцев. В то время страна гордилась своим либеральным подходом.

Спустя пять лет страна столкнулась с резким ростом преступности и неуправляемой интеграцией.

Швеция сталкивается с растущей преступностью преступных группировок в социально неблагополучных пригородах. С начала этого года, например, 27 человек погибли в перестрелках преступных групп. По данным Frankfurter Rundschau, почти все они были молодыми людьми, членами банд. По данным шведского социолога Йорана Адамсона, 58 процентов исполнителей преступлений, совершенных в 2017 году, были мигрантами.

«Когда миграция достигает такой степени, что интеграция больше не работает, становится ясно, что в обществе возникнет социальная напряженность, а это нехорошо», – отметил премьер-министр Лёфвен в телеинтервью. По его словам, в интеграционных усилиях страны были допущены ошибки.

Политолог Бернд Парусель, специализирующийся на Швеции, критикует позицию местного правительства. По его словам, социальные проблемы в Швеции существуют годами, а то и десятилетиями.

«Если винить в них только иммиграционную и интеграционную политику последних нескольких лет, они вряд ли будут решены», – сказал он. Он напоминает, что интеграция мигрантов в Швеции провалилась не везде. «Некоторые секторы рынка труда перестали бы работать, если бы не было мигрантов. Например, сектор ухода за пожилыми людьми», – говорит он.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 02.10.20

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