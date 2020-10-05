В Великобритании не панируется проводить тотальную вакцинацию от ковида

Программа вакцинации против Covid-19 в Соединенном Королевстве не будет иметь тотальный характер. Она будет нацелена, в первую очередь, на пожилых людей и представителей групп риска, Как рассказала ответственная за программу вакцинации в британском правительстве Кейт Бингхэм, «это будет вакцина только для взрослых, для людей старше 50 лет... для медперсонала, персонала домов престарелых и самих пожилых британцев».

Британское правительство уже заказало десятки миллионов доз вакцин в рамках различных программ, осуществляемых в настоящее время, включая программу Оксфордского университета и AstraZeneca.

Напомним, что в минвушее воскресенье Соединенное Королевство преодолело порог в 500 000 случаев инфицирований ковидом. За время пандемии умерло более 42 000 человек. Сейчас в стране наблюдается вторичный всплеск заболеваемости.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.10.20

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