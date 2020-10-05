Завра в Париже закроют все бары и начнут считать людей в торговых центрах

Из-за резко осложнившейся санитарной ситуации завтра в Париже закроются все бары. Об этом сообщил сегодня префект парижской полиции Дидье Лаллеман. По его словам, данная мера затронет столицу и ее окрестности. Рестораны при этом продолжат работу в обычные часы, но будут усиленно соблюдать меры безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции.

«Прекращают работу ярмарки, конгрессы и выставки», – добавил префект полиции, которого цитирует газета «Фигаро».

В торговых центрах Парижа во избежание скопления народа будут поставлены специальные счетчики. «Был сделан выбор в пользу более строгого ограничения количества людей, которые могут пересекаться друг с другом в крупных торговых центрах и универмагах, – сказал он. – Торговым точкам придется размещать максимум одного покупателя на четыре квадратных метрах».

Плавательные бассейны также будут закрыты с завтрашнего дня – но только для взрослых. Детям их посещать будет можно.

«Что касается стадионов и площадок для физической подготовки, то все уличное оборудование может оставаться открытым при условии, что они собирают менее 1000 человек или 50% от их максимальной вместимости, если оно меньше цифры в 1000 человек», – добавил Дидье Лаллеман.

Париж, Елена Васильева

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