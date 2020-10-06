Американские ученые подтвердили, что ковид передается по воздуху

Двухметрового расстояния между людьми недостаточно, чтобы предотвратить заражение ковидом. Об этом предупредили в понедельник эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). Они подтверждают, что коронавирус SARS-CoV-2 передается по воздуху.

Еще в июле ученые предупредили, что эту форму распространения нельзя упускать из виду. «Нельзя исключать возможность передачи вируса воздушно-капельным путем среди населения, особенно в определенных условиях в переполненных, закрытых и плохо вентилируемых помещениях», – говорилось, в частности, в заявлении ВОЗ.

«Есть свидетельства того, что при определенных условиях люди с Сovid-19 заражали других людей, – говорится в сообщении CDC на официальном сайте. – Передача проходила в помещении с недостаточной вентиляцией. Иногда инфицированный человек может тяжело дышать, например, во время пения или физических упражнений».

По словам ученых, в этих условиях выдыхаемые капли в воздухе настолько концентрируются, что могут передавать вирус другим людям. «(Недавно) инфицированные люди находились в том же районе и в то же время или вскоре после того, как он был посещен человеком, инфицированным Сovid-19», – говорят в CDC.

Ученые продолжают считать, что Сovid-19 чаще всего распространяется, когда инфицированный чихает, кашляет или поет. Это одна из причин, по которой необходимо носить маски – они задерживают частицы слюны с вирусом.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.10.20

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