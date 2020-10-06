В Испании из-за ковида закрываются еще три города

В Испании после Мадрида еще три города – Леон, Паленсия и Сан-Андрес-дель-Рабанедо – будут частично закрыты на карантин из-за коронавируса. «Эпидемиологическая ситуация вынуждает нас принять новые меры по охране здоровья в Леоне и Паленсии», – написал в Твиттере Альфонсо Мануэко, президент региона Кастилия и Леон.

Леон, Паленсия и Сан-Андрес-дель-Рабанедо – это города с населением, соответственно, в 125 000, 79 000 и 30 000 человек. Их локдаун продлится, минимум, две недели. То же самое в минувшую пятницу произошло и с Мадридом и его пригородами. 4,5 миллионам человек, проживающим там, разрешено передвигаться в пределах мест своего проживания, уехать только на работу или к врачу. Сидеть дома не обязательно, но покидать Мадрид – нельзя.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены, предстоящие недели будут по-прежнему трудными, очень трудными», – предупредил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла вечером в понедельник. Число случаев заражения в Испании с начала пандемии превысило 800 000, погибло более 32000 человек, и это одна из стран с самым высоким числом случаев заболевания на душу населения в ЕС.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 05.10.20

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