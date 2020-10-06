В Стокгольме уровень распространения коронавируса вернулся к майским показателям

Уровень распространения коронавирусной инфекции в Стокгольме вернулся к майским показателям. Об этом говорит анализ городских сточных вод, сообщает портал «Новости Швеции».

Пробы были взяты на трёх очистных объектах шведской столицы. Замеры начали делать еще в апреле и продолжали несколько месяцев.

«Сейчас в нашем исследовании мы наблюдаем явное увеличение числа случаев COVID-19, и это не связано с тем, что больше людей проходят тестирование», – говорит Зейнеп Цетеpиоглу Гурол (Zeynep Cetecioglu Gurol), доцент Водного центра Королевского технологического института (KTH).

В последние недели в Швеции наблюдается рост случаев заболевания, но, в то же время, стало проводиться больше тестирований, что затрудняет определение того, насколько широко распространён вирус сейчас по сравнению с предыдущими месяцами.

Например, в последнюю неделю сентября в Швеции было проведено около 129 000 тестов на коронавирус по сравнению с 36 500 тестами в последнюю неделю мая.

Анализ сточных вод может непредвзято показать важную информацию о распространении вируса без необходимости проведения дорогостоящих индивидуальных тестов.

«Этот тип анализа воды определенно может сэкономить ресурсы общества, он даёт ценную информацию, которую можно сравнивать с другими параметрами», – сказал Зейнеп Цетеpиоглу Гурол.

Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл критически относится к такого рода исследованиям.

«Да, мы действительно наблюдаем рост коронавируса... Я знаю, что в некоторых странах удалось обнаружить полиомиелит в сточных водах. В странах, которые не могут позволить себе масштабные тестирования, такой метод вполне может чем-то помочь. У нас есть контакты с KTH, но это все ещё находится на уровне разработок, и такие данные довольно сложно преобразовать в оценку распространения инфекции», – говорит он.

По состоянию на пятницу в Швеции было подтверждено 94 283 случаев COVID-19 и 5 895 смертей, вызванных им.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 06.10.20

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